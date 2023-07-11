Macaristan: İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması, artık sadece teknik bir mesele

Yayınlanma: 11.07.2023 - 11:16

Güncelleme: 11.07.2023 - 11:16

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabında, Vilnius'taki NATO zirvesinin en önemli konularının Ukrayna'daki savaş ve İsveç'in NATO'ya katılımı olacağını yazdı.

Peter Szijjarto, Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının artık "sadece teknik bir mesele" olduğunu ve hükümetin İsveç'in üyeliğini desteklediğini söyledi.

Szijjarto, "Ukrayna'da mümkün olan en kısa sürede barışa ihtiyacımız var, çünkü insan hayatını kurtarmanın tek yolu bu. İsveç konusundaki tutumumuz da net: Hükümet NATO üyeliğini destekliyor, bu nedenle aylar önce Parlamento'ya bu konuda bir teklif sunduk. Artık sadece teknik bir mesele olan onay sürecinin tamamlanması gerekiyor" dedi.

Szijjarto, Temmuz ayı başında yaptığı açıklamada İsveç'in başvurusunu onaylamanın "tamamen Parlamento üyelerinin elinde olduğunu, hükümetin hazır olduğunu ve teklifi uzun zaman önce sunduğunu" söyledi.

Szijjarto, Türk mevkidaşı ile çeşitli istişarelerde bulunduğunu ve Ankara'nın İsveç ve NATO ile görüşmelerde bulunacağı için iletişimin yakın olmaya devam edeceğini belirtmiş, "Eğer bir hareket olursa elbette Macaristan'ın üyelik konusunda hiçbir ülkeyi geciktirmeyeceğine dair sözümüzü tutacağız" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Macaristan parlamentosu, Mart ayında sadece Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu onaylamıştı.

Mayıs ayında Viktor Orban, Macar-İsveç siyasi ilişkilerinin "berbat bir durumda" olduğunu ve Macar Parlamentosu'nun İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu ancak "iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi" halinde onaylayabileceğini söylemişti.