Macaristan, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için başkentini önerdi

26 Şubat 2022 Cumartesi, 16:56

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto dün gece geç saatlerde Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için mekan olarak Budapeşte'yi önerdi.

Szijjarto, Facebook sayfasında yayınladığı bir video mesajında, "Barış görüşmelerinin muhtemel yeri - Minsk, Varşova - hakkındaki tartışma nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'ye bağlı Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a Budapeşte'yi önerdim" dedi.

Szijjarto, taraflardan hiçbirinin telefon konuşması sırasında teklifi reddetmediğini sözlerine ekledi.

Budapeşte'nin hem Rus hem Ukraynalı müzakere heyetleri için güvenilir bir yer olarak hizmet edebileceğini söyleyen Macar bakan, "Görüşmeler ne kadar erken başlarsa barış o kadar erken gelir ve savaşta o kadar az insan ölmek zorunda kalır" dedi.

Szijjarto'nun video mesajı, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısına katılmak için bulunduğu Brüksel'de havaalanından gönderildi.

Macar bakan, Birleşmiş Milletler (BM) liderleriyle çatışmaları görüşmek üzere Belçika'dan New York'a gidiyordu.

Ukrayna devlet başkanı dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, çatışmaları durdurmak için görüşmelerde bulunma çağrısını tekrarladı.

'MÜZAKERE MASASINA OTURALIM'

Ukrayna haber ajansı Interfax, Zelenski'nin, "Ukrayna'nın tamamında çatışmalar devam ediyor. Müzakere masasına oturalım" dediğini duyurdu.

Rusya'nın RIA Novosti haber ajansı da dün Twitter üzerinden, Putin'in Moskova'nın Ukrayna ile müzakereye hazır olduğunu söylediğini bildirdi.

Putin perşembe günü Donbass'ta "özel bir askeri operasyon" için onay vermişti.

Zelenski daha önce yaptığı açıklamada, askeri operasyonda en az 137 Ukraynalının öldüğünü ve 300'den fazlasının yaralandığını söyledi.