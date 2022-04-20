Macaristan, Rusya'dan nükleer yakıt transferi gerçekleştirdi.

20 Nisan 2022 Çarşamba, 20:43

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Macaristan, Rusya'dan yeni bir nükleer yakıt transfer etti.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'nın Macaristan'daki Paks nükleer santrali için bir parti yakıt daha teslim ettiğini belirterek, "Bu, Paks nükleer santralinin uçakla Macaristan'a teslim edilen ikinci yakıt partisi" dedi.

'YENİ TRANSFER İÇİN ALTERNATİF YOL GEREKİYOR'

Peter Szijjarto, daha önce nükleer yakıtın Rusya'dan Ukrayna üzerinden demiryolu ile taşındığını, ancak şimdi alternatif bir yol aramaları gerektiğini hatırlattı. Rusya'dan gelen uçağın rotası Belarus, Polonya ve Slovakya hava sahasından geçti.

Szijjarto, AB'nin hava sahasını Rus hava taşıyıcılarına kapattığını, ancak "nükleer enerjinin yaptırımlardan muaf olduğunu" ve bu nedenle Macaristan nükleer santraline yakıt teslimatı için bir istisna yapıldığını açıkladı.

'NÜKLEER ENERJİ MACARİSTAN İÇİN ÖNEMLİ'

Peter Szijjarto, "nükleer enerjinin Macaristan'ın enerji dengesinde önemli bir rol oynadığını" belirterek, yakıt tedariğinin garantili olduğundan Paks santralinin işletilmesi konusunda endişelenmek için hiçbir neden olmadığını dile getirdi.

Szijjarto, baskılara değinerek, "Bize uygulanan baskıya rağmen, önümüzdeki dönemde Macaristan'ın enerji arzının güvenliğinin başka hiçbir segmentte tehlikeye atılmamasını sağlayacağız" dedi.



