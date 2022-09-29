Macaristan, Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarını desteklemeyecek
Macaristan, Rusya'ya karşı AB kapsamında yeni bir enerji yaptırım paketini desteklemeyeceğini duyurdu.
Macaristan Başbakan Yardımcısı Gergely Gulyas, Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Gergely Gulyas, AB'nin, Rusya'ya karşı sekizinci yaptırım paketinin içerisinde enerji yaptırımlarının yer alması halinde ülkesinin yaptırım paketini "onaylamayacağını" bildirdi.
Gulyas, "Macaristan, AB'yi korumak için zaten çok şey yaptı, ancak yeni yaptırım paketindeenerji yaptırımları varsa, bunu destekleyemeyiz ve onaylamayacağız" dedi.
Gulyas ayrıca, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların tam listesini beklediklerini belirterek, "Ondan sonra bunun hakkında müzakere edebiliriz. Macaristan enerji yaptırımlarını desteklemeyecek" diye konuştu.
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