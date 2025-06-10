Macaristan: Ukrayna için ölmek istemiyoruz

Fransa’da düzenlenen bir Avrupa Muhafazakârları mitinginde konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Savaş yanlısı siyasetçiler, savaşı sürdürmemiz gerektiğine bizi inandırmak istiyor. Ama bu savaş kazanılamaz” ifadelerini kullandı.

Orban, diplomasi vurgusu yaparak, "Generaller değil, diplomatlar kontrolü ele almalı. Barış masada sağlanabilir" dedi.

“YENİ BİR AFGANİSTAN İSTEMİYORUZ”

Macar lider, ülkesinin Ukrayna ile sınır komşusu olduğunu hatırlatarak, Avrupa’da giderek büyüyen bir çatışma ortamına karşı uyarıda bulundu.

Orban, “Ukrayna için ölmek istemiyoruz. Oğullarımızın tabut içinde dönmesini istemiyoruz. Sınırımızda yeni bir Afganistan istemiyoruz” dedi.

Brüksel ve Berlin yönetimlerinin silahlanmaya milyarlarca Euro aktardığını belirterek bu politikaya karşı çıkan Orban, “AB, bu çatışmayı bahane ederek savaş ekonomisi inşa etmeye çalışıyor. Biz bunu istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Macaristan’ın, AB’nin “dev borçlar alarak” üye ülkelerin ekonomik bağımsızlığını zayıflatmasından da rahatsız olduğunu kaydeden Orban, “Üye devletlerin parasını federalize etmeye yönelik hamleleri reddediyoruz” dedi.