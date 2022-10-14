Macaristan'da yaptırım formülü: Hükümet, Rusya'ya yönelik yaptırımları halka soruyor

14 Ekim 2022 Cuma, 17:44

Macaristan'da, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar hakkında soruların yer aldığı anket halka yollanmaya başladı.

Macaristan hükümetinin, "Ulusal Konsültasyon" adı altında halka yolladığı ankette, Rusya'ya yönelik petrol, doğal gaz, ham madde, nükleer yakıt ve turizme yönelik yaptırımlarla ilgili 7 soru yer alıyor.

Hükümetin resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda, "Konsültasyon soruları bugünden itibaren posta kutularına ulaşacak. Siz de soruları öğrenin. Biz, Brüksel yaptırımlarının bizi mahvettiğine inanıyoruz. Siz de fikrinizi paylaşın" ifadeleri yer aldı.

Ankete 9 Aralık'a kadar cevap verilebileceği açıklandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, anketle ilgili yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların antidemokratik bir şekilde yürürlüğe konulduğunu ifade ederek, Brüksel'deki bürokratların ve Avrupa elitinin yaptırımlar hakkında karar verdiğini ve bu yüzden halkın fikrinin önemli olduğunu söyledi.

Ulusal mecliste yer alan muhalefet partilerinden Momentum'dan yapılan açıklamada ise, ankete tepki gösterilerek, Macaristan'da ekonomik kriz yaşanırken hükümetin sorumluluğu üstlenmek yerine yalan propagandaya milyarlarca forint harcadığı ifade edildi.