Macaristan'dan AB'ye suçlama: Yabancı çıkar gruplarına hizmet ediyor

12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:30

Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Laszlo Kover, Rusya-Ukrayna savaşında "Avrupa Birliği'nin kendi ekonomik çıkarlarına aykırı hareket etmesi" nedeniyle savaş sonucunda "kaybeden taraf olarak anılabileceğini" söyledi.

Kover, "Bugün Avrupa Birliği, dış baskı altında, diplomatik olarak barışı yeniden sağlayamıyor ve temel ekonomik çıkarlarına aykırı davranıyor. Ayrıca, savaşa doğrudan katılan taraflardan hangisi mağlubiyeti ilan ederse etsin yine de kaybeden taraf olarak anılabilir" dedi.

Kover, AB'nin, "yabancı çıkar gruplarına hizmet ettiğini" ileri sürdü.

Kover ayrıca, "Bu koşullar altında Brüksel, AB'yi askeri kırılganlığa, siyasi bağımlılığa, ekonomik ve enerjinin yaşayamazlığına ve sosyal çözülmeye mahkum eden Avrupa dışı çıkar gruplarına hizmet ediyor" diye konuştu.