Macaristan'dan AB'ye tepki: Avrupa, Rusya'ya yaptırımlar yüzünden kan kaybediyor
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'nın, Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımların "beklenen umutları karşılamadığını" söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar yüzünden "yavaşça kan kaybettiğini" söyledi.
Orban, AB ülkelerini, Rusya'ya yönelik "yanlış politikalarını yeniden gözden geçirmeye" çağırdı.
Orban, "Yaptırımlar, üzerlerine yüklenen umutları haklı çıkarmadı... Avrupa yavaş yavaş kan kaybediyor, bu arada Rusya iyi para kazanıyor" dedi.
Rusya'ya yönelik yaptırım politikasının "değiştirilmesi" gerektiğini savunan Orban, "Brüksel'in hatalı yaptırım politikasının değiştirilmesi gerektiği açık!" ifadelerini kullandı.
Orban ayrıca, "Macaristan daha önce AB'nin petrol ambargosu ve yaptırımlarından muafiyet kazandı ve son günlerde yeni yaptırımların ne Macaristan'ın nükleer enerjisine ne de Macaristan'a gaz arzına uygulanmamasını sağlamayı başardık, ancak yaptırımlar enerji fiyatlarını etkiledi, bu da Macaristan'ı etkiliyor, fiyatları ödemek neredeyse imkansız" dedi.
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