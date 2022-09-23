Macaristan'dan Rusya çıkışı: Yaptırım uygulamak için hiçbir neden yok
Macaristan, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketini onaylamayacaklarını duyurdu.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Peter Szijjarto, ülkesinin, Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketini uygulamak için "hiçbir neden görmediğini" söyledi.
Szijjarto, ülkesinin, bu konudaki pozisyonunun "çok net" olduğunu ifade ederek, "Özellikle enerji söz konusu olduğunda, yeni bir yaptırım paketi uygulamak için mantıklı bir neden görmüyoruz. Bizim için bu açık bir kırmızı çizgidir" dedi.
Szijjarto, Budapeşte yönetiminin, "Ukrayna-Rusya savaşının bedelini Macarlara ödetmek istemediğini" belirtti.
Bakan Szijjarto, "Elbette bir plan varsa, tartışmalara katılırız, ancak ulusal çıkarlarımıza aykırı hiçbir şeye rıza göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Szijjarto ayrıca, önümüzdeki hafta Rosatom Başkanı Alexei Likhachev ile Macaristan'da bir nükleer santral inşası için bir program hazırlamak üzere Viyana'da bir araya geleceğini sözlerine ekledi.
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