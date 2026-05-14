Macron-Brigitte geriliminin perde arkası: Ünlü oyuncu ile mesaj iddiası gündemde

14.05.2026 08:48:00
Dış Haberler Servisi
Fransa’da yayımlanan bir siyasi kitap, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran asıllı oyuncu Golshifteh Farahani arasında özel mesajlaşmalar yaşandığı iddiasıyla gündem oldu. Kitapta, Vietnam gezisinde viral olan Macron-Brigitte görüntülerinin de bu mesajlar nedeniyle yaşanan gerilimle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Fransa’da yayımlanan yeni bir siyasi kitap, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran asıllı Fransız oyuncu Golshifteh Farahani hakkında ortaya atılan iddialarla gündem oldu. 

Gazeteci Florian Tardif’in kaleme aldığı “Un Couple (Presque) Parfait” (Neredeyse Kusursuz Bir Çift) adlı kitapta, Macron’un oyuncuyla özel mesajlaştığı ve çift arasında “duygusal ancak platonik” bir ilişki bulunduğu öne sürüldü.

Kitapta yer alan iddialar, 2025 yılında Vietnam ziyareti sırasında Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında uçakta yaşandığı öne sürülen gerginlikle ilişkilendirildi.

Ancak bugüne kadar iddiaları doğrulayan bağımsız herhangi bir belge ya da resmi kanıt kamuoyuyla paylaşılmadı.

KİTAPTA HANGİ İDDİALAR YER ALIYOR?

Fransız dergisi Paris Match’in siyasi muhabiri Florian Tardif, kitabında Macron ile Farahani arasında aylar süren özel mesajlaşmalar yaşandığını ileri sürdü.

Fransız ve İngiliz basınında yer alan bölümlere göre Tardif, Brigitte Macron’un eşinin oyuncuya gönderdiği mesajları gördüğünü iddia etti.

Kitapta, Macron’un Farahani’ye yönelik “Seni çok güzel buluyorum” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Tardif, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda kitabın, cumhurbaşkanlığı çiftine yakın kaynaklarla yapılan görüşmelere dayandığını savundu.

Ancak iddialara ilişkin ekran görüntüsü, resmi belge veya bağımsız şekilde doğrulanmış herhangi bir kanıt yayımlanmadı.

VİETNAM’DAKİ GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEMDE

Kitabın dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de Mayıs 2025’te Vietnam’ın başkenti Hanoi’de kaydedilen görüntüler oldu.

Macron çiftini taşıyan uçağın kapısında çekilen görüntülerde, Brigitte Macron’un eşinin yüzüne doğru ani bir hareket yaptığı görülmüş, sosyal medyada görüntüler geniş yankı uyandırmıştı.

O dönem Emmanuel Macron, görüntülerin abartıldığını savunarak yaşananları “eşler arasındaki şakalaşma” olarak değerlendirmişti. Fransız yetkililer de görüntülerin gerçek olduğunu doğrulamıştı.

Tardif’in kitabında ise söz konusu tartışmanın, Brigitte Macron’un uçuş sırasında Farahani ile bağlantılı mesajları gördüğü iddiasıyla bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

MACRON CEPHESİNDEN SERT YALANLAMA

Fransız basınında yer alan haberlere göre Brigitte Macron’a yakın kaynaklar, kitapta yer alan iddiaları “kesin şekilde” reddetti.

Söz konusu kaynaklar, Brigitte Macron’un eşinin telefonunu düzenli olarak kontrol ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Ayrıca Farahani’nin cumhurbaşkanı çiftinin ilişkisiyle bağlantılı olduğu yönündeki değerlendirmeler de reddedildi.

Elysee Sarayı ise kitapta yer alan iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapmadı.

FARAHANİ İDDİALARI DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Golshifteh Farahani daha önce de Emmanuel Macron ile ilişki yaşadığı yönündeki söylentileri reddetmişti.

Yıllar önce İran’dan ayrılarak Fransa’ya yerleşen oyuncu, kamuoyundaki spekülasyonlara ilişkin yaptığı açıklamalarda Macron ile herhangi bir romantik ilişki yaşamadığını belirtmişti.

“Extraction”, Paterson ve Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales gibi yapımlarla uluslararası tanınırlık kazanan Farahani, özellikle İran yönetimine yönelik eleştirileriyle sık sık gündeme geliyor.

Kitapta yer alan iddialar şu aşamada yalnızca yazarın aktardığı kaynaklara dayanırken, kamuoyuna sunulmuş doğrulanmış bir belge ya da resmi kanıt bulunmuyor. Tartışmalar ise Fransa’da siyasi ve magazinsel gündemin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

