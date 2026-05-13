Trump'tan Çin'e 'patronlar' çıkarması... Bu defa Air Force One'da kimler, masada neler var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta Çin’e gerçekleştirdiği resmi ziyarete, ABD’nin önde gelen teknoloji ve finans dünyası yöneticileri de eşlik ediyor.

Trump’ın Pekin temaslarına katılan isimler arasında Elon Musk, Jensen Huang, Tim Cook ve Larry Fink yer alıyor. Ayrıca Meta, Visa, JP Morgan, Boeing ve Cargill gibi şirketlerden üst düzey yöneticilerin de heyette bulunduğu bildirildi.

Trump’ın Çin ziyareti, yaklaşık 10 yıl aradan sonra bir ABD başkanının Çin’e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacak. Görüşme aynı zamanda, iki ülke arasında yüzde 100’ü aşan gümrük tarifelerine kadar uzanan ticaret savaşının ardından sağlanan kırılgan ateşkesin de önemli bir testi olarak görülüyor.

Görüşmelerde İran’daki savaşın da gündemin üst sıralarında olması bekleniyor. Trump’ın, İran’dan ucuz petrol alan Çin’den, Tahran ile Washington arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma için destek isteyebileceği belirtiliyor.

'ÇİP KRALI' SON ANDA DAHİL OLDU

'Çip Kralı' olarak anılan Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın son anda heyete dahil edilmesi dikkat çekti. Nvidia’nın gelişmiş yapay zekâ çipleri, ABD-Çin rekabetinin merkezindeki başlıklardan biri olarak görülüyor. Huang ayrıca, Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve Oracle yöneticisi Larry Ellison gibi isimlerle birlikte Trump’ın Bilim ve Teknoloji Danışma Konseyi’nde görev yapıyor.

BBC’ye konuşan Nvidia sözcüsü, “Jensen, Amerika’yı ve yönetimin hedeflerini desteklemek amacıyla Başkan Trump’ın davetiyle zirveye katılıyor” dedi. Habere göre Trump, Huang’ın başlangıçta listede olmadığını öğrenince salı sabahı bizzat arayarak kendisini davet etti.

Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Huang’ın davet edilmediğine dair haberleri 'sahte haber' olarak nitelendirdi. Trump paylaşımında, “Aslında Jensen şu anda Air Force One’da. Ondan ayrılmasını istemediğim sürece – ki bu pek olası değil – CNBC’nin haberi yanlış” ifadelerini kullandı.

İŞTE, TAM LİSTE...

Trump’a eşlik eden diğer iş insanları arasında Boeing CEO’su Kelly Ortberg, Visa CEO’su Ryan McInerney, Blackstone CEO’su Stephen Schwarzman, Citi CEO’su Jane Fraser, Goldman Sachs CEO’su David Solomon ve Mastercard Başkanı Michael Miebach da bulunuyor.

Ayrıca Micron Technology CEO’su Sanjay Mehrotra’nın da heyette yer alması dikkat çekiyor. Çin yönetimi, 2023 yılında ulusal güvenlik gerekçesiyle bazı Micron çiplerinin kritik altyapılarda kullanımını kısıtlamıştı. Şirket, bu kararın Çin’deki faaliyetlerini olumsuz etkilediğini açıklamıştı.

İşte, geziye katılan üst düzey şirket yöneticilerinin tam listesi:

Jensen Huang — Nvidia

Tim Cook — Apple

Elon Musk — Tesla / SpaceX

/ Larry Fink — BlackRock

Dina Powell McCormick — Meta

Kelly Ortberg — Boeing

Ryan McInerney — Visa

Stephen Schwarzman — Blackstone

Brian Sikes — Cargill

Jane Fraser — Citi

Jim Anderson — Coherent

Henry Lawrence Culp — GE Aerospace

David Solomon — Goldman Sachs

Jacob Thaysen — Illumina

Michael Miebach — Mastercard

Sanjay Mehrotra — Micron Technology

MASADA NELER VAR?

Zirvenin ana gündem maddelerinin başında ticaret ve ekonomik ilişkiler geliyor. Trump yönetimi, Çin ile yeni bir 'Ticaret Kurulu' oluşturmayı hedeflerken, iki ülke arasındaki gümrük tarifeleri ve nadir toprak elementleri üzerinden büyüyen gerilimin yeniden kontrolden çıkmasını engellemeye çalışıyor. Trump’ın özellikle Amerikan tarım ürünleri ve uçak satışları konusunda yeni anlaşmalar aradığı belirtiliyor.

Teknoloji ve yapay zeka rekabeti de görüşmelerin merkezinde yer alıyor. Çin’in yapay zeka, robotik ve yarı iletken alanlarına yaptığı dev yatırımlar Washington’da stratejik tehdit olarak görülüyor. ABD ise çip üretimini yeniden kendi topraklarına çekmeye çalışıyor. Bu nedenle Tayvan merkezli küresel çip üretim zinciri ve Amerikan şirketlerinin Çin’deki faaliyetleri önemli başlıklardan biri olacak.

Tayvan konusu ise zirvenin en hassas güvenlik başlığı olarak öne çıkıyor. Pekin, ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satışlarından rahatsız olurken, Trump’ın henüz teslim edilmeyen 11 milyar dolarlık silah paketini Xi ile görüşeceği belirtiliyor. Tayvan’ın dünyanın en büyük çip üretim merkezi olması, meseleyi yalnızca askeri değil ekonomik açıdan da kritik hale getiriyor.

Görüşmelerde nükleer silahlar ve küresel güvenlik dengesi de masada olacak. Trump yönetiminin ABD, Çin ve Rusya arasında yeni bir nükleer sınırlama anlaşması fikrini gündeme taşıması bekleniyor.