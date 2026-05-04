Macron'dan İran açıklaması: Saf değiliz, ancak onlara karşı savaşta da değiliz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8. Zirvesi'nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, dışa ciddi bağımlılıkları olan sektörlerde stratejik özerkliklerini güçlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Macron, bu bağımlılıkların bedelini son yıllarda hem Kovid-19 döneminde maske ve bazı tıbbi malzemeler konusunda hem de Rusya-Ukrayna savaşında gaz konusunda ödediklerini söyledi.

"Savunma ve güvenlik konusunda ABD şemsiyesinden bahsettiğimizde bağımlılıklarımızın bedelini ödüyoruz" diyen Macron, aynı şekilde Çin'e olan bağımlılıklarının da muhtemelen bir bedeli olacağını belirtti.

AST zirvesine davet edilen ilk Avrupa dışı ülke olan Kanada'nın zirveye katılımıyla ilgili olarak Macron şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer (Kanada Başbakanı Mark Carney) Mark buradaysa, bu kendisini Avrupalılara daha yakın hissettiğindendir. Hep birlikte olduğumuz ve birlik içinde olmamız gerektiğini düşündüğümüz içindir. Çünkü bu alanların hepsinde Amerikan dayanışmasının sorgulanamaz olduğu söylendiğinde bile bir tür şüphe ya da soru işareti ortaya çıkıyor."

Macron, Avrupalıların işbirliklerini çeşitlendirmesi gerektiğini savunarak, "Karşı karşıya olduğumuz başlıca risklerden biri, özellikle Çin ve ABD arasındaki yüzleşmenin hızlanmasıdır" dedi.

"SAF DEĞİLİZ, SAVAŞTA DA DEĞİLİZ"

Macron, böyle bir durumun Avrupalıların bağımlılıklarını daha hızlı görünür hale getirebileceğini belirterek, "Körfez'e, Asya ülkelerine, Latin Amerika'ya veya Afrika'ya baktığımızda sadece öngörülebilir ortakların olmasını istediklerini görüyoruz" ifadesini kullandı.

ABD ve İran'ın Avrupalılara güvendiğini savunan Macron, "İranlılara karşı saf değiliz ancak onlara karşı savaşta da değiliz. Bu da Hürmüz Boğazı'nın yeniden serbest bir şekilde açılmasını kolaylaştırmak için diplomatik, askeri, ekonomik ve mali imkanlar sunabileceğimiz bir ortam oluşturuyor. Hazırlamakta olduğumuz strateji tam olarak bu" diye konuştu.

Bu konuyla ilgili geçen hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da bir planlama çalışması yapıldığını kaydeden Macron, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz yollarını yeniden açmak için Avrupalıların güvenilir ortaklar olduğunu söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın son yıllardaki siyasi yaklaşımını "etkileyici" bulduğunu söyleyen Macron, "Dürüst olalım, 8 yıl önce kimse buraya gelmezdi" dedi.

Ermenistan makamlarının AST Zirvesi vesilesiyle birçok ülkeyi ilk kez ülkelerinde ağırladığını anlatan Macron, "8 yıl önce burası birçok ülke tarafından Rusya'nın uydusu olarak görülüyordu" diye konuştu.

Macron, Paşinyan'ın bu yüzden riskleri ortadan kaldırmaya ve ülkesini barışa yönlendirmeye karar verdiğini kaydetti.