Macron düğmeye bastı: Jetler havalandı, uçak gemisi yola çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son saatlerde artan güvenlik risklerine karşı Fransız ordusunun hava savunma kapasitesini güçlendirdiğini açıkladı.

Macron, olası füze ve insansız hava aracı saldırılarını engellemek amacıyla Rafale savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve radarların devreye alındığını duyurdu.

Macron ayrıca Fransız donanmasının amiral gemisi olan “Charles de Gaulle” uçak gemisinin Akdeniz’e doğru yola çıktığını bildirdi.

Paris yönetimi, bu adımın bölgedeki güvenlik gelişmelerine karşı alınan önlemler kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor.

Macron, Fransa’nın Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Irak ile savunma anlaşmaları bulunduğunu hatırlatarak, Paris’in bölgedeki müttefikleriyle dayanışma içinde olacağını vurguladı.

Macron açıklamasında Lübnan’daki gelişmelere de değindi.

Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırısını “büyük bir hata” olarak nitelendiren Macron, İsrail’i de Lübnan’a yönelik olası bir kara harekâtı konusunda uyardı.

Fransız lider, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu.

DOĞU AKDENİZ'DE HAREKETLİLİK

İngiltere'nin, İran’a ait insansız hava araçlarının hedef aldığı Güney Kıbrıs'taki Akrotiri Hava Üssü'nü korumak amacıyla savaş gemisi göndermeye hazırlandığı bildirildi.

Yunanistan'ın da Güney Kıbrıs’a yönelik İHA tehditleri sonrası iki fırkateyn ve F-16 savaş uçakları gönderme kararı aldığı biliniyor.