Macron, Rusya'ya göz kırptı: Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde yer almalı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın "kırmızı çizgileri"ni aşmadan Ukrayna'ya askeri destek sağlamayı sürdüreceklerini duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gündeme ilişkin TF1 kanalına konuştu.
Emmanuel Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri destek kapsamında ek silah tedarik etme niyetinde olduğunu söyledi.
Macron, "Ukrayna'ya ilave silah tedarik edeceğiz. Nasıl? Üreticilerimiz mümkün olan en kısa sürede silah üretecek... Bazen ihtiyacı olmayan ülkelere gönderilen silahları iade ediyoruz ve diğer ülkelerle ortak programlar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.
Fransa'nın, Ukrayna'ya silah tedariki konusunda aşmayacağı bazı "kırmızı çizgileri" olduğunu belirten Macron, "Kendi askeri kapasitemizi, ordumuzun ulusal topraklarımızı savunma kapasitesini, askerlerimizin kapasitesini asla zayıflatmayacağız. Asla. İkincisi ise Ukrayna'ya, bizi bir çatışmaya dahil olma ve Rusya'ya kendi topraklarında saldırma durumuna sokabilecek silahları asla tedarik etmeyeceğimizdir" dedi.
Macron, Ukrayna'daki savaşın bitmesinin ardından Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinin Rusya için güvenlik garantileri içermesi gerektiğini söyledi.
Macron, "Yarın nasıl bir güvenlik mimarisi altında yaşamak istediğimizi düşünmeliyiz. Bu bağlamda, özellikle Putin'in, NATO'nun Rusya'nın sınırlarına yaklaştığı ve onu tehdit edebilecek silahlar konuşlandırdığı yönündeki sözleri hakkında konuşacağız" diye konuştu.
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