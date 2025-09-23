Macron, Trump’ın konvoyu nedeniyle yolda kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde yaptığı “Fransa Filistin devletini tanıyor” açıklamasının hemen ardından New York sokaklarında beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Macron’un geçişi, aynı anda ilerleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık konvoyu nedeniyle polis tarafından durduruldu.

O anlara ait görüntüler, sosyal medya platformu Brut tarafından paylaşıldı.

Bir polis memuru, Macron’a “Üzgünüm Sayın Başkan, şu an her yer kapalı” diyerek konvoyun yaklaştığını belirtti.

TRUMP'I ARADI

Durum karşısında tebessüm eden Macron, beklemek yerine doğrudan Trump’ı telefonla aradı.

Konuşma sırasında, “Tahmin et ne oldu, şu an sokakta bekliyorum çünkü her yer senin için kapalı” diyerek espri yaptı.

Birkaç dakikalık beklemenin ardından sokak yalnızca yayalara açıldı. Bu nedenle Macron, Fransa Büyükelçiliği’ne yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Yolculuğu boyunca da telefon görüşmesini sürdürdü.