Macron: 'Türkiye veya Çin, müzakerelerde başarısız olursa, tercih üçüncü dünya savaşı olur'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Recep Tayyip Erdoğan veya Şi Cinping olacak." dedi.
Macron, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bir süredir telefonda görüşmediği Putin ile görüşmeye devam edeceğini belirten Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentine erişim sağlayabilmek için Putin ile görüşmek gerektiğini söyledi.
Macron, "Putin ile görüşmeye devam etmek bizim görevimiz. Birkaç insanın hayatını kurtaracaksa onunla görüşmek gerekiyor. Başkan Putin ile her zaman şeffaf ve talepkar şekilde konuştum. Bir noktada ateşkesi hazırlamak gerekecek. Avrupa masanın etrafında olmalı. Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı veya Çin Devlet Başkanı olacak." dedi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin askeri çözümü bulunmadığını ifade eden Macron, çözüm için askeri yol seçilirse, üçüncü dünya savaşının tercih edildiğini belirtti.
Macron, silah yardımı yapmasaydık Ukrayna, Rusya'ya karşı direnemezdi ifadelerinde bulundu.
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