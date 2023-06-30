Macron'dan ebeveynlere ve sosyal medyaya çağrı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 16:31

Güncelleme: 30.06.2023 - 16:31

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başkent Paris'in Nanterre banliyösünde polisin 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nael M. adlı genci öldürmesinin ardından başlayan şiddetli eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFP'de yer alan habere göre, Macron yaptığı açıklamada, ülke çapındaki huzursuzluğu kontrol altına almak için ek güvenlik güçlerinin görevlendirileceğini söyledi.

Bakanların kriz toplantısında konuşan Macron, "bir gencin ölümünün kabul edilemez bir şekilde istismar edilmesini" kınadı. Şiddet içeren protestolarla başa çıkmak istediğini belirten Macron, içişleri bakanlığı tarafından "ek araçların" harekete geçirileceğini söyledi.

EBEVEYNLERE VE SOSYAL MEDYAYA ÇAĞRI

Macron, ebeveynlere çocuk isyancıları sokaklardan uzak tutmaları çağrısında bulundu. Bir gecede isyan nedeniyle 875 kişinin tutuklanmasına ilişkin Macron, yaklaşık üçte birinin "genç ya da çok genç" olduğunu ifade etti.

Macron, "Çocukların evde tutulması ebevenylerin sorumluluğundadır. Ebeveynlerin yerine haraket etmek devletin işi değil" dedi. Macron ayrıca, sosyal medya şirketlerine "ayaklanmayla ilgili hassas içerikleri kaldırın" çağrısında bulundu.