Macron'dan Ukrayna çıkışı: Kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağlıyoruz

13 Ekim 2022 Perşembe, 09:01

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı savaş başlattığını ve tüm bir halkı ve kıtayı tehlikeye attığını söyledi.

Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşı sonlandırıp müzakere masasına oturması gerektiğini kaydederek, son günlerde Rusya'nın Ukrayna'nın direncini kırmayı hedeflediği değerlendirmesinde bulundu.

Macron, "Savaşa katılmadan Ukrayna'yı destekliyoruz" diyerek, bir dünya savaşı istemediklerinin altını çizdi.

Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana Fransa'nın Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü gönderdiğini ve ek 6 tane daha gönderilmesi için çalıştıklarına ifade eden Macron, Ukrayna'ya gelecek haftalarda radar ve uçaksavar füzeleri göndereceklerini söyledi.

Macron, savaşın ilk günlerinden itibaren Fransa'nın Romanya'da asker ve askeri malzeme konuşlandırdığını ve Avrupa'nın doğusundaki ülkelerdeki askeri varlığını anımsatarak, "Ukraynalıların kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağlıyoruz, ancak bunun hakkında fazla konuşmamak iyi olur" dedi.

"MELEZ BİR SAVAŞ"

Rusya gibi Fransa'nın da nükleer silahı olduğuna değinen Macron, Ukrayna-Rusya savaşının silahların yanı sıra enformasyonun da silah olarak kullanıldığı "melez bir savaş" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, her gerektiğinde Putin'le konuşacağını ifade ederek, bir noktadan sonra tüm tarafların müzakere masasına yeniden oturması gerekeceğine vurguladı.

"Kışı bu savaş bağlamında geçirmeye hazırlanmalıyız" diyen Macron, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırımların etkisini göstermekte olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, bu savaştan etkilendiklerine de değinerek, Rusya gazı bir "savaş silahı" haline getirdiği için gaz fiyatının yükseldiğini söyledi.

Ülkedeki 56 nükleer santralden 30'unun faaliyette olduğunu kaydeden Macron, Almanya'dan elektrik ithal ettiklerine değindi.

Gazetecinin ülkedeki akaryakıt kıtlığı sorunu ve 7 rafineriden 6'sının da grevde olduğunu hatırlattığı Macron, gelecek hafta içinde durumun normale döneceğini aktardı.