Macron'dan 'Zaporijya' çıkışı: En büyük ortak endişemiz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zaporijya Nükleer Santrali etrafındaki durumun yakın gelecekteki en büyük ortak endişeleri olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda ağırladığı Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile basına açıklamalarda bulundu.
Emmanuel Macron, görüşmede Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığa odaklanacaklarına değinerek, Polonya ve halkının Ukrayna ile halkına gösterdiği destekten dolayı memnun olduğunu aktardı.
Macron, "Belli ki Zaporijya Nükleer Santrali'nin etrafındaki durum yakın gelecekteki en büyük ortak endişemiz olacak" dedi.
Macron, Ukrayna'nın santral üzerindeki egemenliğinin tartışmaya açılmamasına işaret ederek, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun doğu kanadına yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için "bir kalma"nın önemine dikkati çekti.
Macron ayrıca, Fransa ve Polonya'nın enerji egemenliğini güçlendirmek ve elektrik piyasasını iyice düzenlemek için birkaç aydır mücadele ettiği bilgisini paylaştı.
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