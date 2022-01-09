Macron'un 'canını sıkacak' haber!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Covid-19 aşısı olmayan 63 yaşındaki Didier Lalande, Macron'un, aşı olmayanların canını sıkmak istediğine yönelik açıklamasını "ayrımcılık" olarak nitelendirdi.
Fransız basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Rosiers-d'Egletons semtinde yaşayan emekli Didier Lalande, Macron'un söz konusu açıklamasını "ayrımcılık" olarak nitelendirdi. Macron hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtren Lalaande, "(Aşılı olmayanlara yönelik) Kısıtlamalar getiriliyor, buna saygı duyuyorum ancak aşısızların vatandaşlığının sorgulanmasını tahammül edilemez buluyorum" dedi.
Lalande, bu suç duyurusunun sonuçlanmayacağını bildiğini, bunun sembolik eylem olduğunu ifade etti.
AŞI KARŞITLARINI SOKAĞA DÖKTÜ
Macron, Le Parisien gazetesine verdiği ve 4 Ocak akşamı yayımlanan demeçte, aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını belirtmişti.
Yetişkinlerin yüzde 90'dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaşan Macron, "Covid-19 aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.
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