Macron'un eski yakın koruması Benalla yolsuzluktan gözaltına alındı

15 Aralık 2021 Çarşamba, 09:20

Fransız basınındaki haberlere göre, Benalla ve eşi, sabah saatlerinde Ulusal Finansal Savcılık Ofisi'nin (PNF) açtığı ön soruşturma nedeniyle Ekonomik Suçlar Birimi (BRDE) tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Benalla, eski çalışma arkadaşı Vincent Crase ile Ural Maden ve Metalurji Şirketi sahibi Rus iş adamı İskender Mahmudov arasında yapılan koruma anlaşmasıyla ilgili ifade verecek.

Benalla'nın yolsuzluk, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve şirket malını suistimal suçlarını işlediğinden şüpheleniliyor.

Adli makamlar, Crase'in Velvet Şirketi ile yaptığı anlaşmanın sağlanması için şirket çalışanı olan Benalla'nın, Elysee Sarayı'ndaki konumunu kullanıp kullanmadığını öğrenmek istiyor.

Mediapart internet sitesi, 2018 yılında Mahmudov'a ait bir hesaptan, Crase'in güvenlik şirketi Mars'a 28 Haziran 2018'de 294 bin avro ödeme yapıldığını, ödemelerin bir kısmının Benalla'nın 2013-2015 yıllarında danışmanı olduğu Velours özel güvenlik şirketi üzerinden gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmıştı.

Yolsuzluk soruşturması açıldığında 2019 yılının sonunda iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi’nin (LREM) çalışanı olan Crase gözaltına alınmıştı.

MACRON’UN SANSASYONEL KORUMASI BENALLA

Benalla'ya, geçen ay, 2017'deki cumhurbaşkanı seçimi kampanyası döneminde yasa dışı şekilde silah taşımak, 2018'deki 1 Mayıs gösterileri sırasında 2 kişiyi darbetmek, 2018'de görevden alındıktan sonra diplomatik pasaport kullanmaya devam etmek ve sahte evrak düzenlemek suçlarından ikisi tecilli olmak üzere 3 yıl hapis, 500 avro para ve 5 yıl kamu görevinden men cezası verilmişti.

Aynı davada yargılanan Vincent Crase de 2018'deki 1 Mayıs gösterisinde Benalla ile 2 kişiyi darbettiği, buna ilişkin bilgileri yok ettiği ve yasa dışı silah taşıdığı gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis ve 500 avro para cezası almış, ayrıca 10 yıl boyunca silah taşıması yasaklanmıştı.