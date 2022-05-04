Macron'un partisinde 'iç çamaşırı' skandalı istifa getirdi

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:48

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi İlerleyen Cumhuriyet (La République en Marche), bir milletvekilinin ülkenin gündemini sarsan "görevi ve bütçeyi kötüye kullanma" skandalı ile çalkalanıyor.

39 yaşındaki milletvekili Coralie Dubost, parlamento etik soruşturması kapsamında giyim faturalarını parlamentoya fatura etmek, "yardımcılarını kötü idare etmek" ve onları kişisel işleriyle meşgul etmekle suçlanıyor.

Soruşturmanın medyaya sızmasının ardından istifa ettiğini açıklayan Fransız vekil ise kıyafetleri satın almak için kendisine ayrılan ödeneği kullandığını ve kıyafetleri sadece iş ortamında giydiğini öne sürüyor.

Dubost, istifa mesajında, “Siyasetten çekilip kendimi aileme adamanın zamanı geldi. Siyasi grubuma, seçimlere ve genel olarak demokrasiye zarar veren haksız saldırıların hedefi oldum” ifadelerine yer verdi.

Fransız basını, milletvekillerine maaşları dışında verilen ödeneklerin yeterince denetlenmediği gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

SUÇLAMALAR

Dubost'a yöneltilen suçlamalar arasında binlerce euroluk giyim eşyalarının parlamentoya fatura edilmesi, ofis içindeki bir kısım personelin, diğer personel hakkında bilgi toplama amacıyla muhbirlik yapmaya zorlanması ve bir kısım personelin de kişisel kuru temizleme ve ayakkabı tamiri gibi işlerde kullanılması yer alıyor.

Mediapart'ın haberine göre, 39 yaşındaki vekil, aylık 1.500 ila 2.000 euro aralığındaki giyim giderleri ve yüksek restoran faturalarını Fransız vergi mükelleflerine ödetti; çevrimiçi satış sitelerinde giyim ve aksesuara 3.300 euro, iç çamaşırına ise 500 euro'dan fazla kamu parası harcadı.

FRANSA'DA MİLLETVEKİLİ OLMAK

Fransız milletvekilleri, yıllık 86 bin euroluk maaşları dışında ofis ekipmanları, kiralık taksiler, posta ve telefon faturaları için 19 bin euro ve asistanlara ödenmek üzere de 127 bin euro ödenek alıyor ve neredeyse sınırsız sayılabilecek ücretsiz yurtiçi metro ve demiryolu seyahatinden faydalanabiliyor.