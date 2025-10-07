Madagaskar’da “Z Kuşağı” rüzgarı: Başbakan koltuğuna general oturdu

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, geçen hafta hükümeti feshetmesinin ardından yeni başbakan olarak General Ruphin Fortunat Zafisambo’yu görevlendirdi. Zafisambo, atamadan önce başbakanlık ofisinde askeri kabine direktörü olarak görev yapıyordu.

Rajoelina, açıklamasında ülkenin “düzeni yeniden tesis edebilecek ve halkın güvenini kazanabilecek bir başbakana ihtiyaç duyduğunu” belirtti. Yeni başbakanın öncelikli görevi ise elektrik ve su kesintilerinin giderilmesi olacak.

Atamanın yapıldığı gün, başkent Antananarivo’da binlerce kişi yeniden sokağa çıktı.

Polis, eylemcileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Reuters muhabirinin aktardığına göre protestoların çoğunu üniversite öğrencileri oluşturdu. Öğrenciler, yalnızca enerji krizi değil, aynı zamanda yaygın yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle de hükümete tepki gösteriyor.

Ülkenin Toliara ve Diego Suarez kentlerinde de polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Televizyon yayınlarında güvenlik güçlerinin protestocularla karşı karşıya geldiği görüntüler yer aldı.

“GEN Z” DALGASI AFRİKA'YA SIÇRADI

Madagaskar’daki protestolar, Kenya ve Nepal’deki “Z Kuşağı” hareketlerinden ilham alıyor. Uzmanlara göre, Afrika ada ülkesinde yıllardır görülmeyen bu ölçekteki gösteriler, genç kuşağın yoksulluk ve yolsuzluğa karşı artan öfkesini yansıtıyor.

Birleşmiş Milletler, protestoların ilk günlerinde en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 100’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Hükümet bu verileri reddetti.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, Cuma günü yaptığı konuşmada protestocuların taleplerini “dinlemeye hazır” olduğunu söyledi ancak istifa çağrılarını reddetti.

Rajoelina’nın ofisinden yapılan açıklamada, “Protesto hareketi, ülkeyi istikrarsızlaştırmak isteyen siyasi aktörler tarafından manipüle ediliyor” ifadeleri yer aldı.

Buna karşın bazı sivil toplum kuruluşları, hükümetin toplantı davetini geri çevirdi. Kuruluşlar, gösterilerin engellenmeyeceği ve gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılacağı yönünde güvence verilmediği sürece diyalog masasına oturmayacaklarını duyurdu.

MADAGASKAR'IN KIRILGAN DENGESİ

Zengin doğal kaynaklara, geniş tarım alanlarına ve benzersiz bir biyolojik çeşitliliğe sahip olmasına karşın Madagaskar, dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor.

Ülkenin kişi başı milli geliri, bağımsızlıktan bu yana geçen 60 yılda yüzde 45 oranında azaldı.

Uzmanlar, Rajoelina’nın ordu kökenli bir ismi başbakanlığa getirmesini “güvenlikçi yönelimin güçlenmesi” olarak değerlendiriyor. Ancak bu hamlenin, halkın sokaktaki öfkesini dindirip dindirmeyeceği belirsiz.