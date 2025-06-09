Madleen Gemisi Aşod Limanı'na götürüldü

Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve gece saatlerinde İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, İsrail savaş gemileri eşliğinde İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştı.
İsrail ordusu, Madleen yardım gemisinin Usdud (Aşdod)
Limanı'na götürüldüğünü, gemide bulunan 12 insan hakları savunucusu aktivistin
ise ülkelerine gönderileceğini duyurdu.
İsrail'in saldırıları altında açlıkla mücadele eden Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp Filistinlilere insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait “Madleen” isimli yelkenli, Akdeniz sularında İsrail ordusuna bağlı deniz komandolarının baskınına uğradı.