Maduro'dan ABD'ye meydan okuma: Topraklarımıza kimse dokunamaz

Ülkesinde özel bir televizyon kanalına konuşan Maduro, ABD yönetimi hedef alarak, "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın, çünkü o topraklar bizimdir ve biz onları güvence altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele politikasını eleştirerek, "ABD eğer uyuşturucuya savaş açtıysa, bunu kendi topraklarında, Kolombiya ve Orta Amerika'daki tüm uyuşturucu trafiğini yöneten mafyalara karşı yapması gerekiyor. Uyuşturucu trafiğini yöneten mafyalar kimlerdir, onlar bunu çok iyi biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin müdahale politikalarına tepki gösteren Maduro, şöyle konuştu:

"Afganistan, Irak ve Libya'ya terörizm bahanesiyle müdahale ettiler. Şimdi ise bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar. Onlara söylüyorum ki, Venezuela’nın toprakları temizdir. Venezuela topraklarının uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Hükümetimiz, devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz tertemiz ve özgürdür."

Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'ne savaş gemileri gönderme kararına da tepki göstererek, "ABD, Karayipler'de bir askeri konuşlanma gerçekleştiriyor, oysa uyuşturucunun büyük kısmı Pasifik Okyanusu üzerinden sevk ediliyor" yorumunda bulundu.

ABD'deki uyuşturucu kullanımına işaret eden Maduro, "Ne yazık ki Kuzey Amerika toplumu, dünyadaki her türlü uyuşturucu kullanımında en yüksek seviyeye sahip. Dolayısıyla ABD'nin 'uyuşturucuya karşı savaş' olarak adlandırdığı girişim başarısızdır. Kendi halkını sahipsiz bırakmış durumdalar ve onları tedavi etmek zorundalar. Gerçek budur" diye konuştu.

Maduro, bağımsızlığın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bazıları tehdidin Venezuela'ya yönelik olduğunu düşünebilir. Oysa tehdit hepimize yöneliktir. Birine tehdit varsa, herkese tehdittir. Birine dokunurlarsa, herkese dokunmuş olurlar. Venezuela, özgürlük, demokrasi ve barış için gücünü inşa etmektedir. Her şeyden önce ahlaki güç gelir; haklıyız, iyi insanlarız ve bir idealimizi taşıyoruz. Bugün, bağımsızlık döneminden bu yana en güçlü askeri güce sahibiz."

Maduro, uyuşturucu örgütleriyle mücadele kapsamında komşu ülke Kolombiya ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve iş birliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.