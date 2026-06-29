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Maduro’dan cezaevi hücresinden deprem mesajı: Eşim ve ben dua ediyoruz

Maduro’dan cezaevi hücresinden deprem mesajı: Eşim ve ben dua ediyoruz

29.06.2026 09:29:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Maduro’dan cezaevi hücresinden deprem mesajı: Eşim ve ben dua ediyoruz

ABD tarafından ülkesinden kaçırılan eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede meydana gelen ve en az bin 450 kişinin yaşamını yitirdiği iki şiddetli depremin ardından sosyal medya hesabından dayanışma mesajı yayımladı. Brooklyn’deki cezaevinden gönderildiği belirtilen mesajda Maduro, hayatını kaybedenler, yaralılar, kayıplar ve yakınları için dua ettiklerini ifade etti.
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ABD tarafından ülkesinden kaçırılan eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından sosyal medya hesabı X üzerinden bir mesaj paylaştı.

Maduro’nun, Brooklyn’de tutulduğu cezaevinden gönderildiği belirtilen mesajında, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Maduro paylaşımında, eşi Cilia Flores’e de atıfta bulunarak, “Cilia ve ben hayatını kaybedenler, yaralılar, kayıplar, aileleri ve hayat kurtarmak için dakika dakika mücadele eden herkes için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cilia Flores’in de Maduro ile birlikte uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları kapsamında tutuklu bulunduğu belirtiliyor.

Maduro, mesajında İncil’in Matta bölümünden de bir alıntıya yer verdi. Paylaşımda, hasta, yoksul, yabancı ve cezaevindeki kişilere yardım etmenin dini ve ahlaki sorumluluğuna işaret eden ifadeler kullanıldı.

Söz konusu bölümde, İsa’nın kendisini toplumun dışına itilenlerle, yoksullarla, hastalarla ve mahkumlarla özdeşleştirdiği yorumu öne çıkıyor.

Maduro’nun söz konusu mesajı doğrudan kendisinin mi yazdığı, yardımcılarına mı dikte ettirdiği ya da yayımlanmadan önce yalnızca onay mı verdiği ise henüz netlik kazanmadı.

Venezuela’da meydana gelen iki şiddetli depremin ardından can kaybı bin 450’ye yükseldi. Ülkede arama kurtarma çalışmaları sürerken, binlerce kişinin yaralandığı ve çok sayıda kişinin hâlâ kayıp olduğu bildiriliyor.

Yetkililer, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, felaketin ülkede son yılların en ağır afetlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

İlgili Konular: #Venezuela #Nicolas Maduro