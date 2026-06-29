Maduro’dan cezaevi hücresinden deprem mesajı: Eşim ve ben dua ediyoruz

ABD tarafından ülkesinden kaçırılan eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından sosyal medya hesabı X üzerinden bir mesaj paylaştı.

Maduro’nun, Brooklyn’de tutulduğu cezaevinden gönderildiği belirtilen mesajında, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Maduro paylaşımında, eşi Cilia Flores’e de atıfta bulunarak, “Cilia ve ben hayatını kaybedenler, yaralılar, kayıplar, aileleri ve hayat kurtarmak için dakika dakika mücadele eden herkes için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cilia Flores’in de Maduro ile birlikte uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları kapsamında tutuklu bulunduğu belirtiliyor.

El pueblo venezolano con su fuerza espiritual y humana afronta esta terrible tragedia provocada por la fuerza sísmica de la naturaleza, con grandeza, fe, amor y esperanza.



Que la oración acompañe el rescate y que la unión abra el camino de la reconstrucción. pic.twitter.com/8jzhk7I3aI — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 28, 2026

Maduro, mesajında İncil’in Matta bölümünden de bir alıntıya yer verdi. Paylaşımda, hasta, yoksul, yabancı ve cezaevindeki kişilere yardım etmenin dini ve ahlaki sorumluluğuna işaret eden ifadeler kullanıldı.

Söz konusu bölümde, İsa’nın kendisini toplumun dışına itilenlerle, yoksullarla, hastalarla ve mahkumlarla özdeşleştirdiği yorumu öne çıkıyor.

Maduro’nun söz konusu mesajı doğrudan kendisinin mi yazdığı, yardımcılarına mı dikte ettirdiği ya da yayımlanmadan önce yalnızca onay mı verdiği ise henüz netlik kazanmadı.

Venezuela’da meydana gelen iki şiddetli depremin ardından can kaybı bin 450’ye yükseldi. Ülkede arama kurtarma çalışmaları sürerken, binlerce kişinin yaralandığı ve çok sayıda kişinin hâlâ kayıp olduğu bildiriliyor.

Yetkililer, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, felaketin ülkede son yılların en ağır afetlerinden biri olduğu ifade ediliyor.