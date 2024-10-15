Maduro-Musk arasındaki kavga büyüyor: Hükümeti devirmek için fon sağlamakla suçladı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 14:38

Güncelleme: 15.10.2024 - 14:38

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke televizyonunda yayınlanan “Maduro + ile” adlı televizyon programında ABD'li milyarder Elon Musk'a sert mesajlar gönderdi.

Maduro, Musk'ı, ülkenin 28 Temmuz 2024'teki başkanlık seçimlerinin ardından Venezuela hükümetini devirmek için en az 1 milyar dolar harcamakla suçladı.

Maduro, “Elon Musk darbeye, faşist isyana, Venezuela'daki seçim sürecine karşı şiddete en az bir milyar dolar yatırım yaptı” dedi.

Temmuz'daki başkanlık seçimlerinin ardından aşırı sağın, ülkede şiddeti kışkırtmaya ve durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirten Maduro, “Bu girişimin arkasında ABD hükümeti vardı, 'Kuzey Amerika imparatorluğu' tarafından sürekli bir komplo var” ifadelerini kullandı.

Madruo, Musk'ın, muhalefet liderlerinden Maria Corina Machado'yu fonları terörist gruplara tahsis etmesi için görevlendirdiğini iddia etti.

“Musk kaybetti” diyen Maduro, “Venezüella'da hukuk, hakikat, egemenlik, düzen ve barışın hakim olduğunu” söyledi.

NE OLMUŞTU?

28 Temmuz'da Venezuela'da devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Maduro oyların %51.95'ini alarak seçimi kazandı. Muhalefet liderlerinden Maria Corina Machado, seçim günü yaptığı açıklamada rakip aday Edmundo Gonzalez Urrutia ve kampanyasının seçimdeki yenilgisini tanımayacağını söyledi.

Ertesi gün başkent Caracas ve ülkenin diğer kentlerinde aşırı sağcılar tarafından polis memurlarına ve askeri personele karşı ayaklanmalar ve saldırılar başlatıldı.

Maduro, ABD ve Elon Musk'ı ülkede darbe girişiminde bulunmakla suçladı.