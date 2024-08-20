Maduro, Ukrayna'yı yerden yere vurdu: Yenilgisi an meselesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında “Ukrayna'nın yenilgisinin an meselesi olduğunu” savundu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:05
Maduro, Ukrayna'yı yerden yere vurdu: Yenilgisi an meselesi
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “Ukrayna'nın yenilgisinin an meselesi olduğunu ve şimdiden kaybedilmiş gibi göründüğünü” ileri sürdü.

Maduro, “Ukrayna'nın yenilgiye uğraması an meselesi. Putin ve Rusya'nın, Ukrayna'yı silahsızlandırma hedeflerine ulaşması an meselesi. Bunu yapacaklar” dedi.

Maduro'ya göre, Ukrayna şimdiden “Rusya'ya karşı agresif savaşta kaybolmuş görünüyor”.

Maduro, “ABD ve Avrupa'nın, Ukrayna'yı nükleer santrallerle ilgili planlardan alıkoyma sorumluluğu olduğuna” inandığını belirterek, şunları kaydetti:

“ABD ve Avrupa, Zelenski'nin nükleer santralle ilgili terörist planlarını durdurmalı ve siyasi diyaloğu garanti altına almalı, Ukrayna'nın teslim olmasını ve Ukrayna'da Nazizmin durdurulmasını garanti altına almalıdır.”


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