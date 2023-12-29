Maduro'dan İngiltere'ye rest: Kabul etmiyoruz

Yayınlanma: 29.12.2023 - 08:46

Güncelleme: 29.12.2023 - 08:46

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) yetkilileri için düzenlenen 2023 Yılbaşı Gecesi Tebrik Töreni'nde yaptığı konuşmada, İngiltere'nin bölgeye askeri gemi gönderme kararını kınadı.

Törene askeri üniformayla katılan Maduro, İngiltere ve Guyana'nın girişimine yanıt olarak orduya "General Domingo Antonio Sifontes 2023 Ortak Askeri Eylem Tatbikatı"nı yapmasını emretti.

Guyana'nın Kraliyet Donanmasına bağlı "HMS Trent" gemisini kabul etmesinin, iki ülke arasında yapılan 14 Aralık'taki anlaşmanın ruhuna aykırı olduğunu belirten Maduro, bu duruma sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Maduro, İngiltere'yi bölgede "provokasyon" yapmakla suçlayarak, "Londra'nın maksadını öğrendiğimiz andan itibaren HMS Trent gemisinin durdurulması için tüm siyasi ve diplomatik mekanizmaları harekete geçirdik ancak söz konusu gemi Guyana tarafından kabul edildi. Provokasyonları kabul etmiyoruz. Venezuela, kendi toprak bütünlüğünü savunma hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.

Orduya Atlantik Okyanusu'nda "savunma durumuna" geçmesi talimatını verdiğini vurgulayan Maduro, "Tehditlere orantılı yanıt veriyoruz, bugün bir açıklama yayımladık ve tüm eylemlerimizi saklı tutuyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Guyana'ya askeri gemi gönderme kararı kınanarak, "İngiliz savaş gemisinin Guyana'ya gelişi düşmanca bir provokasyondur ve barışa doğrudan bir tehdittir" ifadesine yer verildi.

İngiltere, Esequibo bölgesi anlaşmazlığında Venezuela'ya karşı eski sömürgesi Guyana'ya destek amacıyla Kraliyet Donanmasının Karayipler'de bulunan "HMS Trent" gemisini bölgeye göndermişti.

İngiliz medyasına konuşan Savunma Bakanlığı sözcüsü, konuya ilişkin detayları paylaşarak, geminin ay sonuna kadar Guyana'ya ulaşacağını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de 14 Aralık'ta bir araya gelmişti.

Guyana ve Venezuela, petrol zengini ihtilaflı Esequibo bölgesindeki gerilimi çözmek için "güç kullanmama" konusunda anlaşmıştı.

Venezuela'da yapılan ve Esequibo bölgesinin bu ülkeye ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Venezuela yönetimi, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.