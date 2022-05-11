Mafyayla mücadelesiyle bilinen Savcı Marcelo Pecci balayında öldürüldü!
Ülkesi Paraguay'da organize suçlara karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan Savcı Marcelo Pecci, Kolombiya'daki balayı tatili sırasında silahlı saldırıda öldürüldü.
Paraguay'da organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terör finansmanı gibi suçlarla mücadelesiyle tanınan Savcı Marcelo Pecci, Kolombiya'nın Baru Adası'ndaki balayı tatili sırasında silahlı saldırıya uğradı. Savcı Pecci, olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Claudia Aguilera ise saldırıda yara almadı.
SALDIRGANLAR DENİZDEN GELDİ
Silahlı saldırıya ilişkin El Tiempo gazetesine konuşan Claudia Aguilera, saldırganların küçük bir tekneyle denizden geldiğini anlattı. Eşinin tehditler aldığını ancak son iki haftada bu tehditlerin durduğunu anlatan Aguilera, "Birisi inip tek kelime etmeden Marcelo'yu iki kez vurdu, biri yüzüne, diğeri sırtına isabet etti" dedi.
"KORKAKÇA SALDIRI"
Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, saldırıyı 'korkakça bir cinayet' olarak nitelendirirken, "Bu trajik olayı en sert şekilde kınıyor ve organize suçla mücadeleye olan bağlılığımızı yineliyoruz" açıklamasını yaptı.
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