Mahkeme, orduda eşcinsel seks yasağını onadı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:27

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:32

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, aktivistlerin LGBTİ+ hakları için bir gerileme olarak nitelendirdiği bir şekilde, orduda eşcinsel seksi yasaklayan bir yasayı onayladı.

BBC'nin aktardığına göre, mahkeme, eşcinsel seksin askerlerin "savaşa hazırlığına zarar verebileceğini ve disiplini zedeleyebileceğini" açıkladı.

Aktivistler, eşcinsel askerlere yönelik "şiddet ve ayrımcılığı" körüklediğini belirterek, kararı kınadı.

Mahkeme, beşe karşı dört oyla, askeri ceza kanununun 92-6 maddesinin anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Yasa açıkça eşcinsel ilişkiye atıfta bulunmuyor, ancak hizmet sırasında "anal ilişki" veya "diğer herhangi bir uygunsuz eylemi" yasaklıyor.

Mahkeme, iki yıla kadar hapis cezası öngören yasayı, 2002 yılından bu yana dördüncü kez onaylamış oldu.

Kore Askeri İnsan Hakları Merkezi Başkanı Lim Tae-hoon, "Dünya, LGBTİ+ ayrımcılığını ortadan kaldırma yolunda ilerledi, ancak Anayasa Mahkemesi zihinleri ileriye doğru tek bir adım bile atmadı" dedi.

Güney Kore'de askerlik hizmeti zorunlu olduğu ve 18-28 yaş arasındaki tüm sağlıklı erkeklerin yaklaşık 20 ay askerlik yapması gerektiği biliniyor.

Ülkede ayrıca, eşcinsel evlilikler tanınmıyor ve eşcinsel olmak bazen bir engellilik, hatta tıbbi bir durum olarak görülüyor.