Mahkemede kaos: Hakimin üstüne atladı

Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:38

Güncelleme: 04.01.2024 - 10:38

ABD Las Vegas'ta 3 sabıkası bulunan, son olarak bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle yargılanan Deobra Redden'in duruşması görüldü. Hakim Mary Kay Holthus, 3 sabıkası bulunan Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti. Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye atladı. Kürsüye çıkan sanık Redden, hakim Kay Holthus'a saldırdı.

Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı. Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi. Kameralara yansıyan olay, sosyal medyada gündem oldu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, 3 sabıkası bulunan Redden, 2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.

Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.

Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.