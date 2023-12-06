Mahkemeden 'kürtaj' talebi: Yasa, ikimize de acı çektiriyor

Yayınlanma: 06.12.2023 - 12:20

Güncelleme: 06.12.2023 - 12:24

Teksas'da Kate Cox adında bir kadın kısa bir süre önce doğmamış çocuğunun "trizomi18" adı verilen genetik bir anormallik açısından yüksek risk altında olduğunu öğrendi.

Mahkeme belgelerine göre, doktorlar, Cox'a bebeğinin muhtemelen ölü doğacağını ya da en fazla bir hafta yaşayacağını söyledi.

Belgelerde, daha önce iki kez sezaryen ameliyatı geçirmiş olması nedeniyle, hamileliğe devam etmesi halinde üçüncü bir sezaryen ameliyatı olması gerekeceği ve bunun da daha fazla çocuk sahibi olmasını tehlikeye atabileceği belirtiliyor.

31 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, bir doktorun kürtaj yapmasına izin veren geçici bir yasaklama emri için yasal işlem başlattı.

Bu yasal işlemin, Yüksek Mahkeme'nin kürtajı ülke çapında yasallaştıran 1973 tarihli Roe v Wade kararını bozmasından bu yana ilk kez bir kadının kürtaja izin veren bir mahkeme kararı talep etmesi olduğuna inanılıyor.

Cox, mahkemeyi "süratle" karar vermeye çağırarak, "Mesele bebeğime veda etmek zorunda kalıp kalmayacağım değil, ne zaman veda edeceğim. Bebeğim ve kendim için en iyi olanı yapmaya çalışıyorum, ancak Teksas eyaleti ikimize de acı çektiriyor" dedi.

Teksas, hamileliğin neredeyse tüm aşamalarında kürtajı yasaklayan 13 eyaletten biri. Eyalet, kürtaj için istisnalara izin verse de, doktorlar ve kadınlar bu yıl mahkemede eyalet yasasının kısıtlayıcı ve muğlak ifadelerle dolu olduğunu ve doktorların potansiyel cezai suçlamalarla karşılaşabilecekleri korkusuyla kürtaj yapmaktan çekindiklerini savundular.