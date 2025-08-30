Mahkemeden Trump'a büyük şok: 'Gümrük vergileri yasa dışı'

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı buldu.

'TRUMP YETKİYİ AŞTI'

Başkent Washington'daki mahkeme, Trump'ın ABD'ye mal ihraç eden ülkelerle ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmek için kullandığı tarifelere ilişkin kararını açıkladı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin mayıs ayında verdiği kararı büyük ölçüde onayan Temyiz Mahkemesi, Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini aştığına hükmetti.

Ancak mahkeme, bu kararın gümrük vergilerini derhal iptal eden kısmını reddederek, Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme’ye itiraz başvurusu yapabilmesi için süre tanıdı.

İTİRAZ SÜRESİ VERİLDİ

Karar, 4’e karşı 7 oyla alınırken, muhtemel temyiz süreci dikkate alınarak gümrük vergilerinin 14 Ekim’e kadar yürürlükte kalmasına izin verildi. İptal edilmesi öngörülen tarifeler arasında, karşılıklı gümrük vergileri ile Kanada, Çin ve Meksika’ya getirilen vergiler yer alıyor.

TRUMP'TAN TEPKİ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm tarifeler hala yürürlükte. Bugün, son derece partizan temyiz mahkemesi, tarifelerimizin kaldırılması gerektiği yönünde yanlış bir karar verdi, ancak onlar da ABD'nin sonunda kazanacağını biliyor" ifadelerini kullandı.

'FELAKET OLUR'

Bu tarifelerin kaldırılmasının ülke için "felaket" olacağını savunan Trump, bunun ABD’yi finansal açıdan zayıflatacağını belirtti. Güçlü olmak zorunda olduklarını dile getiren Trump, "ABD, dost ya da düşman olsun, diğer ülkeler tarafından uygulanan ve üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve herkesi zayıflatan devasa ticaret açıklarını, haksız tarifeleri ve tarife dışı ticaret engellerini artık tolere etmeyecektir. Bu kararın yürürlükte kalmasına izin verilirse, ABD tam anlamıyla yok olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük vergilerinin Amerikalı işçilere destek olmak ve "Made in America" ürünleri üreten şirketleri korumak için en etkili araç olduğunu ifade eden Trump, şöyle devam etti:

"Uzun yıllar boyunca, umursamaz ve akılsız politikacılarımız gümrük vergilerinin bize karşı kullanılmasına izin verdiler. Şimdi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin yardımıyla, bunları ülkemizin yararına kullanacak ve Amerika'yı yeniden zengin, güçlü ve kuvvetli hale getireceğiz."

'YETKİ KONGRE'YE AİT'

Öte yandan, New York’taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, mayıs ayında Trump’ın diğer ülkelere uyguladığı tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmetmiş ve bu tarifelerin uygulanmasını engelleyen bir karar almıştı. Kararda, Anayasa’nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğu vurgulanmıştı.

ABD yönetimi bu karara itiraz etmiş, temyiz sürecinde ise kararın uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.