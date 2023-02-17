Mahkumiyeti bozuldu: 28 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 15:26

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 15:26

ABD'nin Missiouri eyaletinde, işlemediğini söylediği bir cinayet nedeniyle yaklaşık 28 yıl hapis yatan Lamar Johnson serbest bırakıldı.

NYPost'un haberine göre, Bölge Yargıcı David Mason, 50 yaşındaki Lamar Johnson'ın suçu işlemediğine dair güvenilir kanıtlara ulaşıldığını belirtti. Mason, Johnson’ın suçsuz olduğunun ortaya çıkmasının ardından hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu.

Johnson'ın avukatları duruşma sonrasında eyalet başsavcılığına ateş püskürdü.

Avukatlar, "Bugün sevinç getirse de, hiçbir şey devletin ondan çaldıklarını geri getiremez. Hiçbir şey ona kızlarından ve ailesinden ayrı kaldığı yaklaşık otuz yılı geri veremez. Masumiyetini kanıtlayan deliller duruşmasında mevcuttu. Ancak deliller ya saklandı ya da görmezden gelindi" ifadesinde bulundu.

Johnson, hakime ve davası için çalışan herkese teşekkür etti ve "Bu inanılmaz" dedi.