Mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyan tutuklandı
İngiltere'deki bir cezaevinde infaz koruma memuru olan bir kadın, mahkumla cinsel ilişkiye girdiğine ilişkin videoların ortaya çıkmasının ardından kamu görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.
İngiltere'deki bir cezaevinde infaz koruma memuru olan bir kadının, hapishanede mahkumla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.
Videoların ortaya çıkmasının ardından kimliği ortaya çıkan Linda De Sousa Abreu, kamu görevini kötüye kullanmakla suçlanarak, polis gözetimine alındı.
Polisler, cezaevinde çekilen videonun ortaya çıkmasından sonra soruşturma başlattı.
İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Abreu'nun Uxbridge Sulh Ceza Mahkemesi'nde gözaltında tutulacağı belirtildi.
Bir polis sözücüsü, "28 Haziran'da HMP Wandsworth'ta çekilen bir videodan haberdar olunmasının ardından bir polis soruşturması başlatıldı. Bir kadın o günün ilerleyen saatlerinde kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle tutuklandı. Fulham'dan 30 yaşındaki Linda De Sousa Abreu (13/12/93) 29 Haziran'da kamu görevini kötüye kullanmakla suçlandı. Kendisi 1 Temmuz Pazartesi günü Uxbridge Sulh Ceza Mahkemesinde gözaltında tutulacaktır" dedi.
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