İngiltere'de Wan-Bissaka'ya Sacha Boey benzetmesi!
Sağ bek için Galatasaray'da yakından takip edilen Aaron Wan- Bissaka, İngiliz medyasının da ilgisini topluyor. 26 yaşındaki Bissaka'nın Sacha Boey gibi parlayabileceği vurgulandı.
Transfer çalışmaları kapsamında sağ beke takviye planlayan Galatasaray'da Aaron Wan-Bissaka ismi ağırlık kazandı.
Ada basını da 26 yaşındaki yıldızın sarı kırmızılılara gitmesi durumunu yakından ediyor.
''SACHA BOEY GİBİ PARLAR''
İngiliz medyasında yapılan analizlerde Bissaka'nın Sacha Boey gibi parlayabileceği ve yeniden adından söz ettirebileceği vurgulanıyor. Özellikle Sacha Boey'in Galatasaray'da performansını artırarak Bayern Münih'e gitmesi ve Sarı-kırmızılı formayla elde ettiği başarılar dikkat çekildi. Bissaka'nın da benzer şekilde kariyerinde yeniden yükselişe geçebileceği aktarıldı.
SEZON İSTATİSTİĞİ
İngiliz sağ bek bu sezon Premier Lig'de 22 maçta bin 782 dakika süre alıp 2 asist yaptı.
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