İngiltere - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere, EURO 2042 son 16 turunda Slovakya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları ikinci gün heyecanıyla devam ediyor.
EURO 2024 son 16 turunda İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelecek.
İNGİLTERE - SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İNGİLTERE - SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.
Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İsviçre-İtalya maçının galibiyle eşleşecek.
MELER, ÜÇÜNCÜ MAÇINA ÇIKACAK
Halil Umut Meler ve ekibi şampiyonadaki üçüncü maçında görev alacak.
Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.
3 İSİM BELİRSİZ
İngiltere'nin Slovakya maçı öncesinde 3 oyuncusunun sağlık durumu belirsizliğini koruyor.
Luke Shaw, Kieran Trippier ve Declan Rice'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.
GRUP PERFORMANSLARI
Avrupa Şampiyonası tarihinde hiç mutlu sona ulaşamayan İngiltere; Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile C Grubu'nda yer almıştı.
Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İngilizler, 5 puanla lider olarak son 16 turuna yükselmişti.
İngiltere, bu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol görmüştü.
Slovakya ise Romanya, Belçika ve Ukrayna ile E Grubu'nda mücadele etmişti.
Tüm ülkelerin 3 maç sonunda 4 puan topladığı grupta Slovakya, en iyi üçüncüler içine girmiş ve son 16 turunda İngiltere'nin rakibi olmuştu.
Slovakya, 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 3 gol atıp, 3 gol de yemişti.
RAKİBİNE YENİLGİSİ YOK
İngiltere ile Slovakya arasında daha önce oynanan müsabakalarda İngilizlerin yenilgisi bulunmuyor.
İki ekip tarihlerinde 6 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'ini İngiltere kazandı ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
İngiltere'nin 11 golüne, Slovakya 3 golle yanıt verebildi.
MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin
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