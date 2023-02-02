Mahkumlar, organ ve iliklerini bağışlayarak hapis cezalarından indirim alabilecekler

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 09:34

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 09:35

ABD'de mahkumlar, olası yeni bir yasa kapsamında organ ve kemik iliği bağışında bulunmaları halinde hapis cezalarından bir miktar indirim alabilecekler.

Massachusetts eyaletinde yakın gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa tasarısı, mahkumların cezalarından bir yıla kadar indirim yapılmasını sağlayacak bir organ bağışı programının oluşturulması anlamına geliyor.

Yapılan açıklamada, programın kabul edilmesi halinde, "hapsedilmiş uygun bireylerin, taahhüt ettikleri cezanın süresinde 60 günden az ve 365 günden fazla olmayan bir indirim kazanmalarına izin vereceği" belirtildi.

Potansiyel komiteyi oluşturan beş kişi, hapishanedeki hangi bireylerin programla ilgileneceğine ve programa uygun olacağına karar verecek.

Komite ayrıca, "kişinin cezasının hafifletilmesi için bağışlanacak kemik iliği ve organların miktarına" da karar vereceklerdir.

ABD'DE 104 BİN 413 KİŞİ ORGAN NAKLİ BEKLİYOR

Mevcut rakamlara göre ABD'de toplam 104 bin 413 kişi organ nakli beklerken, bunların 58 bin 970'i aktif bekleme listesinde yer alıyor.

Massachusetts temsilcisi Demokrat Judith Garcia, tasarının "organ ve kemik iliği bağışında bulunma fırsatı sağlayarak hapsedilmiş kişilere bedensel özerkliklerini geri kazandıracağını" söyledi.

Garcia ayrıca, "hapsedilmiş bağışçıların kararlarını, cezalarında indirim sağlayarak" tanıyacağını söyledi.