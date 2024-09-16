Mahremiyetiniz tehlikede... Bilgisayar korsanından ürkütücü iddia

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:41

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:41

Dünyanın en iyi etik hacker'ı olarak bilinen Ryan Montgomery, çevrim içi güvenliğimizle ilgili tüyler ürpertici bir iddia ortaya attı.

Montgomery, özellikle çevrim içi avcıları deşifre eden bir siber güvenlik uzmanı olarak tanınıyor ve internetin karanlık köşeleri hakkında sık sık uyarılarda bulunuyor.

Montgomery, sosyal medya platformu TikTok’ta yayınladığı bir videoda, kullanıcılarına "Özel kameralarınız izleniyor ve bu görüntüler popüler internet sitelerine yükleniyor" şeklinde uyarıda bulundu.

Bu durumu ilk fark ettiğinde, şifre gerektirmeyen kontrol edilebilir kameraları içeren bir forumda karşılaştığını açıkladı.

KONTROL EDİLEBİLİR KAMERALAR TEHLİKEDE

Ryan, yaptığı bir Google araması sırasında, Çek Cumhuriyeti'nde bir su parkındaki kameraların 11 gün önce paylaşıldığı bir gönderiyle karşılaştı.

Ardından diğer gönderilere göz atmaya başlayınca, kameraların şifre olmadan döndürülebildiğini fark etti.

Montgomery, forumda 2 binden fazla üyesi olan ve 200’ü aktif olan bir topluluğa rastladığını ifade etti.

Montgomery, evde kullanılan kameraların modelini Google’da aratarak, bu kameraların internete maruz kalmadığından emin olunması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, kameraların şifrelerini düzenli olarak değiştirmenin önemine dikkat çekti.

İNTERNETİN KORKUTUCU YÜZÜ

Ryan Montgomery, Shawn Ryan Show adlı podcast programında da "dark web" (karanlık internet) hakkında bilgiler verdi.

Dark web’in bir pazar yeri olmadığını, ancak bu platformlara erişmek için belirli adreslerin bilinmesi gerektiğini belirtti.

".com" yerine ".onion" uzantılı bu sitelerde, sahte para, sahte kimlikler ve birçok yasa dışı içeriğin yer aldığını vurguladı.

Ryan Montgomery’nin açıklamaları, internet kullanıcılarının çevrim içi güvenlik konusunu tekrar sorgulamalarına neden oldu.