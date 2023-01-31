Mahsa Amini’nin babası ile röportaj yapan gazeteci Nazila Marufiyan tutuklandı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 22:31

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 22:31

İran İnsan Hakları Örgütü, Mahsa Amini'nin babası ile röpartaj yapan Nazila Marufiyan isimli gazetecinin tutuklandığı duyurdu.

İran’ın başkenti Tahran’da yaşayan gazeteci Marufiyan, Amini öldürüldükten sonra Amini’nin babası Amjad ile 19 Ekim’de röportaj yapmış, röportajı Mustaqil isimli sitede yayınlamıştı.

Marufiyan, söyleşi ardından başına geleceklerin bilincinde olduğunu belirten bir yorumun linkini söyleşiye ekleyerek, “İntihar etme niyetinde değilim ve buna neden olabilecek herhangi bir hastalığım yok” demişti.

54 GAZETECİ TUTUKLANMIŞTI

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre 16 Eylül’den bu yana İran’da en az 54 gazeteci tutuklandı. Bunlardan 10 kadarı kefaletle serbest bırakıldı.