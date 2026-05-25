Maldivler faciasında çarpıcı rapor: 'İnsan hatası' şüphesi

Maldivler’de su altı mağarasında yaşamını yitiren 5 İtalyan dalgıcın ölümüne ilişkin hazırlanan raporda, facianın “insan hatasından” kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Kurtarma ekibinde yer alan uzmanlar, dalgıçların yüzeye yalnızca 15 dakika mesafede olduğunu ancak uygun mağara dalışı ekipmanı kullanmadıklarını açıkladı.

Maldivler’in Vaavu Atolü’nde bulunan Dhekunu Kandu mağarasında yaşanan dalış faciasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Su altı mağarasında kaybolan 5 İtalyan dalgıcın cansız bedenlerine ulaşılırken, olayla ilgili hazırlanan raporda ölüm nedenine ilişkin “insan hatası” ihtimali öne çıktı.

Dalgıçlardan 4’ünün cansız bedeni mağara içinde aynı bölgede bulunurken, bir kişinin cesedinin daha önce mağara girişinde tespit edildiği bildirildi.

Kurtarma çalışmalarına katılan Finlandiyalı uzman dalgıç Sami Paakkarinen, mağaranın “derin ve son derece zorlu” olduğunu söyledi.

Paakkarinen, operasyonun ilk gününde mağaraya ulaşmanın yaklaşık 50 dakika sürdüğünü, ancak iplerin ayarlanması ve ekipmanların taşınması gibi lojistik hazırlıkların ardından bu sürenin 15 dakikaya kadar indiğini belirtti.

Uzman dalgıç, dalgıçların yüzeye ulaşmaya çok yakın olduklarını ancak mağara içinde çıkış yolunu bulamamış olabileceklerini ifade etti.

“UYGUN EKİPMAN KULLANILMAMIŞ”

Paakkarinen, dalgıçların mağara dalışı için gerekli ekipmanlarla hareket etmediğini belirterek, bu tür alanlara güvenlik hattı ya da yönlendirme ipi olmadan girmenin büyük risk taşıdığına dikkat çekti.

Kurtarma ekibinin değerlendirmesinde, dalgıçların üzerinde bulunan ekipmanın mağara dalışı için “uygun olmadığı” ifade edildi. Uzmanlar, mağara dalışlarında en kritik güvenlik unsurlarından birinin çıkış yolunu gösteren kılavuz ip olduğunu vurguladı.

DAN Europe tarafından hazırlanan görev raporunda, dalgıçların mağara içinde çıkış yolunu bulamamış olabileceği belirtildi. Raporda, mağaranın kumlu tabanının görüş mesafesini düşürmüş olabileceğine dikkat çekildi.

Bu durumun, dalgıçların yön duygusunu kaybetmesine ve mağara içinde sıkışmasına yol açmış olabileceği değerlendiriliyor.

Faciada yaşamını yitirenler arasında dalış eğitmeni Gianluca Benedetti, deniz ekoloğu Monica Montefalcone, araştırma görevlisi Muriel Oddenino, Montefalcone’nin kızı Giorgia Sommacal ve Federico Gualtieri’nin bulunduğu bildirildi.

Montefalcone ve Oddenino’nun, Maldivler’de iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini araştırdığı aktarıldı.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında bir Maldivli kurtarma görevlisinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Dalgıçların cansız bedenlerinin ülkelerine gönderilmesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Yerel makamlar, İtalyan dalgıçların turistler için belirlenen azami dalış derinliğinin çok altına nasıl indiğini araştırıyor. Maldivler’de turistler için izin verilen maksimum dalış derinliğinin yaklaşık 30 metre olduğu, facianın ise yaklaşık 60 metre derinlikteki mağara bölgesinde yaşandığı ifade ediliyor.

Dalgıçlara ait GoPro kameraların da bulunduğu ve görüntülerin olayın son anlarını aydınlatabileceği belirtiliyor. İlk otopsi işlemlerinin de soruşturma kapsamında başladığı bildirildi.

Kurtarma ekibinin mağara içinde 4 cansız bedene ulaştıktan sonra yüzeye çıktığında verdiği mesaj da ortaya çıktı. Dalgıçların, arama ekibine ilettiği kısa mesajın “Dördünü de bulduk” olduğu aktarıldı.