Malezya: Çin ile Güney Çin Denizi sorununu görüşmeye hazırız
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkenin enerji kaynağı arama faaliyetlerini korumak için Pekin yönetimi ile Güney Çin Denizi sorununu görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Malezya'nın enerji şirketi Petronas'ın Güney Çin Denizi'ndeki en büyük petrol arama platformuna sahip olduğunu belirtti.
Enver İbrahim, Çin'e resmi ziyareti sırasında Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde söz konusu konunun gündeme geldiğini ifade etti.
İbrahim, "Çin de bölge üzerinde hak iddia ediyor. Kendisine petrol ve doğal gaz kaynaklarına ihtiyacı olan küçük bir ülke olduğumuzu ve keşif projelerine devam etmemiz gerektiğini söyledim. Eğer durum görüşmemizi gerektiriyorsa, görüşmeye hazırız" dedi.
Başbakan İbrahim, ülkenin enerji arama faaliyetlerini korumak istediklerini belirterek "Pekin yönetimi ile Güney Çin Denizi sorununu görüşmeye hazırız" ifadesini kullandı.
GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI
Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.
Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.
Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.
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