Malezya’da yol çöktü
Malezya’da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda, yolun çökmesinin ardından 5 araç zarar gördü.
Malezya’nın Selangor eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bütün bir yol çöktü. 5 aracın çöken yolla birlikte çukura düşmesinin ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri geldi.
Malezya Polisi, meydana gelen toprak kaymasının büyük bir olay olduğunu söyleyerek yolun heyelan nedeniyle çökmesini “felaket” olarak nitelendirirken yolun, drenaj borusunda meydana gelen patlamanın ardından gerçekleştiği bildirildi.
Malezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, ülkede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7 eyaletin sular altında kaldığını ve çok sayıda insanın evlerinden tahliye edildiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından da ülkede son iki haftada, yaşanan sel felaketlerinin ardından 125 binden fazla insanın etkilendiği ve 8 bin 727 kişinin kurtarma merkezine sığındığı açıklandı.
Malezyalı yetkililerden, yaşanan olayda, can kaybı yaşanmadığını, 5 aracın hasar gördüğünü açıkladı.
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Seferi ekibinin 'Beyaz Kıta'ya yolculuğu sürüyor
- İngiltere’de iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
- Tesla, 2022’de yüzde 50 büyüme bekliyor
- 'İklim krizi, üretimde büyük değişikliklere yol açacak'
- The Beatles, NFT dünyasına giriyor
- Rihanna'dan iklim krizi için 15 milyon dolarlık bağış
- Orhan Bursalı’dan ‘Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü’
- Uzmanlardan FIP'e yakalanan kedilere tedavi uyarısı
- Ünlü oyuncudan Disney'e 'Pamuk Prenses' tepkisi
- Tahsin Yücel’den yazınsal tartışmalar!