Mali’de koordineli saldırılar: Bamako dahil birçok kent hedef alındı...

Mali’de başkent Bamako’nun yanı sıra Kati, Gao, Kidal ve Sevare şehirlerinde çok sayıda noktaya saldırı düzenlendi. Ordu, saldırıların koordineli olduğunu açıklayarak güvenlik güçlerinin saldırganları püskürtmek için operasyon yürüttüğünü duyurdu.

Görgü tanıkları, özellikle büyük bir askeri üsse ev sahipliği yapan Kati çevresinde patlamalar ve yoğun silah sesleri duyulduğunu aktardı. Bölgede yollar askerler tarafından kapatıldı.

SON YILLARIN EN BÜYÜK SALDIRISI

Yetkililer, yaşananların Mali’de uzun süredir görülen en büyük cihatçı saldırılardan biri olduğunu belirtiyor. Saldırıların kapsamı ve aynı anda farklı şehirleri hedef alması dikkat çekti.

ÇATIŞMALAR YENİ EVREYE GİRDİ

Son altı ayda askeri yönetim ile silahlı gruplar arasındaki gerilim ülke geneline yayıldı. Akaryakıt krizi ve lojistik sorunlar, ordunun hareket kabiliyetini kısıtlarken insani durumu da ağırlaştırdı.

El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin (CNIM) adlı grup, askeri hedeflere yönelik eş zamanlı saldırılar düzenleyerek baskıyı artırdı. Saldırıların artık başkent Bamako’ya kadar uzanması, güvenlik riskinin büyüdüğünü gösteriyor.

SAHEL’DE RADİKAL GRUPLAR GÜÇ KAZANIYOR

Uzmanlar, IŞİD ve El Kaide bağlantılı grupların Batı-Orta Afrika ve Sahel bölgesinde güç kazandığına dikkat çekiyor. Bölgedeki otorite boşluğunu kullanan örgütlerin, Sahel’i hem operasyon hem lojistik merkez haline getirdiği değerlendiriliyor.

İÇ VE DIŞ AKTÖRLER SAHADA

2021 darbesi sonrası yönetimi elinde bulunduran askeri cunta, stratejik şehirler ve ekonomik kaynakları korumaya çalışırken, CNIM kırsal bölgelerde kontrolünü genişletti.

Öte yandan Mali’nin Fransa ile askeri iş birliğini sonlandırıp Rusya’ya yönelmesi de dengeleri değiştirdi. Rusya’dan askeri ekipman sevkiyatı yapılırken, ABD de bölgedeki "güvenlik" gerekçesiyle Nijerya ile iş birliğini artırdı.

TÜRKİYE SALDIRILARI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Mali’nin başkenti Bamako başta olmak üzere ülke genelinde bildirilen saldırıları kınadı.

Bakanlık, saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Mali'nin farklı bölgelerinde bugün meydana gelen terör saldırılarını güçlü biçimde kınıyoruz." denilen açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Mali halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Terörle mücadelesinde Mali’yle dayanışma içinde olmaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara destek vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Mali ordusu, kimliği belirsiz terörist grupların başkent Bamako başta olmak üzere ülkedeki farklı askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Ülkede sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlarken, Bamako’da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve Kidal, Gao ile Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar rapor edildi.