Mali'de Fransız medya kuruluşlarının yayınları askıya alındı

17 Mart 2022 Perşembe, 14:43

Mali'deki cunta yönetimi, Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyonunun yayınlarını askıya aldığını duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga imzalı yazılı açıklamada, bu 2 yayın organının, "Mali ordusunun sivilleri öldürdüğüne" yönelik haberleri nedeniyle dezenformasyon yaptığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Mali ordusuna yönelik bu iddiaların reddedildiği belirtilerek, 2 organın yayınlarının ikinci bir emre kadar askıya alındığı kaydedildi.

DARBE SONRASI RUSYA İLE YAKINLAŞMA

1960’ta Senegal ile birlikte Fransa’dan bağımsızlığını kazanan Batı Afrika ülkesi Mali'nin 62 yıllık demokratikleşme serüveni sık sık askeri darbeler ve ülkede istikrarsızlığı körükleyen geniş çaplı siyasi çatışmalarla kesintiye uğradı. Yaşanan kuraklıklar, yoksulluk ve isyanlar, ülkedeki sosyal yapıya büyük zarar verdi.

Yaşanan siyasi çalkantıların ardından Mali siyasetinde Batı karşıtı söylemler öne çıkmaya başladı. Bu söylemlerin hedefinde ise eski sömürge gücü Fransa vardı. Son darbenin ardından özellikle güvenlik alanında Rusya'yla bir yakınlaşma olduğu gözlendi.

BAŞKENTTE RUSYA'YA DESTEK GÖSTERİSİ

17 Eylül 2021'de başkent Bamako'da, yüzlerce gösterici Mali'ye geleceği iddia edilen Rus paralı askerlere destek için toplandı. Yerel Yerewolo Platformu tarafından organize edilen gösteride, Rusya ve Wagner yanlısı, Fransa karşıtı sloganlar atıldı.

Platformun sözcüsü Adama Ben Diarra, "Wagner eğer Suriye'yi, Orta Afrika Cumhuriyeti'ni kurtarmaya gittiyse o zaman Wagner'i Mali'yi kurtarmak için Bamako'ya bekliyoruz. Bugün itibariyle Fransafrik (Fransa'nın Afrika'daki varlığı) sona ermiştir" ifadesini kullandı.

AFRİKA'DA 9 ÜLKEDE WAGNER İZİ

Faaliyetlerine 2013'te Suriye iç savaşıyla başladığı tahmin edilen Wagner'in, son yıllarda Afrika kıtasında giderek artan varlığı dikkati çekiyor. Özellikle Frankafon Batı Afrika'da Fransa karşıtlığı arttıkça yönetim ve halkların Rusya'yla ilişkilerini geliştirmek istediği görülüyor.

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini koruyor.

Rus paralı askerlerin, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.