Malta'daki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi

Caddenin girişine, üzerinde Atatürk'ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünün Türkçe, Maltaca ve İngilizce dillerinde yazılı olduğu levha da asıldı.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Malta’daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

OSMANLI'NIN SÜRGÜN ADASIYDI

Osmanlı döneminde, özellikle 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında, Malta, Osmanlı Devleti tarafından sürgün yeri olarak kullanılan önemli yerlerden biri olmuştu. Malta Sürgünleri olarak bilinen bu olayda, Osmanlı İmparatorluğu tabiyetinde olan birçok asker, gazeteci, yazar ve politikacı Malta Adası’na sürgün edilmişti.

Bu sürgünlerin en bilineni, 1919-1921 yılları arasında yaşanmıştır. Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) sonrasında, Osmanlı İmparatorluğu'nun mağlup sayılması ve İtilaf Devletleri’nin baskıları sonucu İngilizler, Osmanlı Devleti'nden pek çok önemli ismi Malta Adası'na sürgün etmiştir. Cumhuriyet'in ilanının ardından da Cumhuriyet ve Milli Mücadele karşıtları arasından yine Malta'ya sürgünedilenler olmuştur.

Malta'ya sürgün edilen ünlü isimler arasında Atatürk ve Milli Mücadele yanlıları olduğu gibi, karşıtları da vardır.

İşte, o isimler:

Rauf Orbay – Osmanlı Bahriye Nazırı ve politikacı, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanlarından

Ali Fethi (Okyar) – Osmanlı subayı ve politikacı, sonrasında Cumhuriyet döneminde Başbakanlık yaptı

Bekir Sami Kunduh – Osmanlı diplomatı, Cumhuriyetin ilk Dışişleri Bakanı

Hüseyin Cahit (Yalçın) – Ünlü gazeteci, yazar ve siyasetçi, Tanin Gazetesi başyazarı.

Dr. Rıza Nur – Siyasetçi, Atatürk karşıtlığı ile tanınmaktadır

Mustafa Sabri Efendi – Osmanlı’nın son şeyhülislamlarından biri, Cumhuriyet karşıtı tutumuyla tanınır.

Ahmet İzzet Paşa – Osmanlı Genelkurmay Başkanı ve Harbiye Nazırı.