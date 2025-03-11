Maradona’nın ölümüyle ilgili dava başladı: Sağlık ekibi cinayetten yargılanıyor

Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:07

Güncelleme: 11.03.2025 - 12:07

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona’nın sağlık ekibinde yer alan yedi kişi, ihmal sonucu ölüme neden oldukları gerekçesiyle cinayet suçlamasıyla yargılanıyor.

Savcılara göre, Maradona’nın 2020 yılında hayatını kaybetmesine neden olan sağlık ihlalleri, futbolcunun ölümünü hızlandırdı.

60 yaşındaki Maradona, beynindeki kan pıhtısı nedeniyle ameliyat olduktan sonra Buenos Aires’in Tigre bölgesindeki evinde iyileşme sürecine girmiş, ancak kısa süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

KİMLER YARGILANIYOR?

Dava kapsamında Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov ve hemşireleri de dahil olmak üzere yedi sağlık çalışanı, kusurlu cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Suçlu bulunmaları halinde 25 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

Savcılık, tıbbi ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle futbol efsanesinin zamanında ve doğru bir şekilde tedavi edilmediğini öne sürüyor. 2021 yılında hazırlanan uzman raporunda, sağlık ekibinin "uygunsuz, eksik ve dikkatsiz" bir tutum sergilediği belirtilmişti.

SAVCILIK NE DİYOR?

Tıbbi kurulun raporuna göre:

Maradona’nın ölümüne yol açan belirtiler fark edilmedi.

Sağlık ekibi, futbolcunun olası kalp yetmezliği riskini göz ardı etti.

Ameliyat sonrası yeterli kontrol sağlanmadı ve hastaneden erken taburcu edilmesi büyük bir hata oldu.

Ölümünden önceki iki hafta içinde Maradona’ya herhangi bir kalp veya laboratuvar testi yapılmadı.

Savcılık, 120 binden fazla ses kaydı ve mesajın delil olarak kullanılacağını açıkladı.

SANIKLAR NE DİYOR?

Sanıklar suçlamaları reddediyor. Maradona’nın, tedavi sürecinde zor bir hasta olduğunu ve kendi kararlarıyla hareket ettiğini savunuyorlar.

Nörolog Leopoldo Luque, “Ölüm aniden gerçekleşti. Bize müdahale etmek için zaman tanınmadı” derken, savunma ekibi de Maradona’nın hastanede kalmak istemediğini ve tedaviye karşı çıktığını öne sürüyor.

DAVA NASIL İLERLİYOR?

Davanın Temmuz ayına kadar sürmesi bekleniyor. Mahkemede 110’dan fazla tanık dinlenecek. İlk duruşmada savcılar, iddianameyi okuyarak delilleri sunmaya başladı.

Duruşmaların sonunda mahkeme, nihai kararı için bir tarih belirleyecek. Şu an için sanıkların duruşma süresince gözaltına alınması beklenmiyor.

Dünyanın en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona’nın ölümü, Arjantin'de ve tüm dünyada büyük bir yas dalgasına neden olmuştu.