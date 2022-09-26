Marine Le Pen'den Meloni'ye seçim desteği: Kibirli AB'nin tehditlerine direnerek kazandı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 16:25

Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen, İtalya'da yapılan seçimlerde Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağ parti "Fratelli d'Italia"nın (İtalya'nın Kardeşleri) zaferini kutladı.

Le Pen, Meloni'yi twitter hesabından tebrik etti.

Le Pen, mesajında, "İtalyan halkı, ülkesini ve milliyetçiliğini seven bir hükümet seçerek kaderini geri almaya karar verdi. Georgia Meloni ve (Lig lideri) Matteo Salvini, anti-demokratik ve kibirli Avrupa Birliği'nin tehditlerine direnmede ve bu büyük zaferi elde etmede başarılı oldular" ifadelerine yer verdi.

Le Pen ayrıca, Fransızlara seslenerek, "Polonya, Macaristan, İsveç ve şimdi de İtalya'dan sonra tüm Avrupa uyanırken, sizi ulusal yürüyüşe katılmaya çağırıyorum" çağrısında bulundu.

MELONİ SEÇİMİ KAZANDI

İtalya’da 25 Eylül’de gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, İtalya’nın Kardeşleri, Forza Italia ve Lig Partisi’nden oluşan merkez sağ koalisyon yüzde 43'ten fazla oy ile çoğunluğu elde etti.

İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Giorgia Meloni, ülkenin ilk kadın Başbakanı olacak.