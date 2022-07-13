Mario Draghi'nin koltuğu sallantıda: İtalya'da yarın güven oylaması yapılacak

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:19

İtalya'da aşırı sağ Kuzey Ligi partisinin başkanı Matteo Salvini, Roma'da düzenlediği basın toplantısında, 5 Yıldız hareketinin koalisyondan çekilmesi durumunda partisinin Draghi'yi desteklemeye devam etmeyeceğini belirterek, erken seçimlerin en iyi çözüm olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre; Salvini, "Bir koalisyon partisi hükümet kararına destek vermezse bu kadarı da fazla, seçimlere gitmemiz gerektiği açık" dedi.

İtalya'da 5 Yıldız Hareketi'nin yönetimden çekilmesi halinde, Başbakan Mario Draghi'nin koalisyon hükümeti çökme riskiyle karşı karşıya kalacak.



İtalya'da 2023'ün ilk yarısında seçim yapılması planlanıyor.