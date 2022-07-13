Mario Draghi'nin koltuğu sallantıda: İtalya'da yarın güven oylaması yapılacak
İtalya'da yarın yapılacak güven oylaması öncesinde Mario Draghi'nin koltuğu sallantıda. Koalisyon hükümeti çökme riskiyle karşı karşıya kaldı.
İtalya'da aşırı sağ Kuzey Ligi partisinin başkanı Matteo Salvini, Roma'da düzenlediği basın toplantısında, 5 Yıldız hareketinin koalisyondan çekilmesi durumunda partisinin Draghi'yi desteklemeye devam etmeyeceğini belirterek, erken seçimlerin en iyi çözüm olduğunu söyledi.
Reuters'ın haberine göre; Salvini, "Bir koalisyon partisi hükümet kararına destek vermezse bu kadarı da fazla, seçimlere gitmemiz gerektiği açık" dedi.
İtalya'da 5 Yıldız Hareketi'nin yönetimden çekilmesi halinde, Başbakan Mario Draghi'nin koalisyon hükümeti çökme riskiyle karşı karşıya kalacak.
İtalya'da 2023'ün ilk yarısında seçim yapılması planlanıyor.
Video Haberler
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Alaçatı'da yangın: Otoyol kapatıldı
- Çorum'da traktör devrildi, sürücü yaralandı
- Apartmandaki yangında mahsur kalanlar itfaiye kurtardı
- 'Bedavadan para alıyorsun' deyip saldırdı
- Datça yanıyor!
- Antalya'da hortum!
- Sri Lanka'da başbakanlık ofisi basıldı
- BBP'den 'seçim' kararı
- Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'Hazırlığa başladı, masasında dosyalar var'